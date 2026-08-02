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Витік небезпечних хімікатів стався після російського обстрілу на Полтавщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Полтавській області внаслідок російського обстрілу на об’єкті критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Рятувальники уже ліквідували загрозу.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Стався витік хімікатів

"Внаслідок російського обстрілу об’єкта критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Попри складні умови, фахівці хімічного захисту ДСНС герметизували пошкоджені ємності та місця витоку", - сказано в повідомленні.

витік хімречовини на Полтавщині

витік хімречовини на Полтавщині

Загрозу ліквідовано

Повідомляється, що наразі рятувальниками повністю ліквідовано загрозу. Це дозволило безпечно проводити подальші роботи.  

витік хімречовини на Полтавщині

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Автор: 

ДСНС (5412) Полтавська область (1348)
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