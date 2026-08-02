Витік небезпечних хімікатів стався після російського обстрілу на Полтавщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Полтавській області внаслідок російського обстрілу на об’єкті критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Рятувальники уже ліквідували загрозу.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Стався витік хімікатів
"Внаслідок російського обстрілу об’єкта критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Попри складні умови, фахівці хімічного захисту ДСНС герметизували пошкоджені ємності та місця витоку", - сказано в повідомленні.
Загрозу ліквідовано
Повідомляється, що наразі рятувальниками повністю ліквідовано загрозу. Це дозволило безпечно проводити подальші роботи.
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