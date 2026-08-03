ВСУ взяли в плен двух жителей оккупированного Донецка, которых Россия мобилизовала еще в 2022 году, - 80-я ОДШБр. ВИДЕО+ФОТО

Украинские десантники взяли в плен двух жителей оккупированного Донецка, которых российские оккупационные власти мобилизовали в армию РФ еще в начале 2022 года. Обоих взяли в плен во время их первого штурма на Александровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде.

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С блокпостов - в штурмовики

Пленные Олег и Дмитрий остались в Донецке после оккупации города в 2014 году. В феврале 2022 года они получили повестки и были принудительно мобилизованы в российскую армию.

Сначала мужчины выполняли тыловые задачи: дежурили на блокпостах, рыли окопы и несли службу в Херсонской области и в оккупированном Мариуполе. Впоследствии из-за острого дефицита личного состава их перевели в штурмовое подразделение.

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"В лес вошло 600 человек, выжило 30"

По словам одного из пленных, из-за больших потерь командование РФ начало массово отправлять в штурмы даже тех военных, которые ранее не участвовали в боевых действиях.

"Людей уже катастрофически не хватало. Очень много стариков, неспособных ходить. Одна бригада рассказывала: в лес вошло 600 человек, а выжило 30. Там пройти нереально, все контролируется. Такого контактного боя, пожалуй, уже и нет, потому что с нами воюют роботы", - рассказал военнопленный.

По его оценке, только в оккупированном Донецке в российскую армию могли принудительно мобилизовать около 90 тысяч человек.





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