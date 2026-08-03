ЗСУ взяли в полон двох жителів окупованого Донецька, яких Росія мобілізувала ще у 2022 році, - 80-та ОДШБр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські десантники захопили в полон двох жителів окупованого Донецька, яких російська окупаційна влада мобілізувала до армії РФ ще на початку 2022 року. Обох взяли в полон під час їхнього першого штурму на Олександрівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді.

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Із блокпостів – у штурмовики

Полонені Олег і Дмитро залишилися в Донецьку після окупації міста у 2014 році. У лютому 2022 року вони отримали повістки та були примусово мобілізовані до російської армії.

Спочатку чоловіки виконували тилові завдання: чергували на блокпостах, копали окопи та служили на Херсонщині й в окупованому Маріуполі. Згодом через гострий дефіцит особового складу їх перевели до штурмового підрозділу.

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"У ліс зайшло 600 людей, вижило 30"

За словами одного з полонених, через великі втрати командування РФ почало масово відправляти в штурми навіть тих військових, які раніше не брали участі у бойових діях.

"Людей уже катастрофічно не вистачало. Дуже багато стариків, неходячих. Якась бригада говорила: у ліс зайшло 600 чоловік, а вижило 30. Там пройти нереально, усе контролюється. Такого контактного бою, мабуть, уже й немає, бо роботи воюють із нами", – розповів військовополонений.

За його оцінкою, лише в окупованому Донецьку до російської армії могли примусово мобілізувати близько 90 тисяч людей.





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