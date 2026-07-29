Після обміну знову здаються в полон: в Україні вже 20 таких російських військових, - Коордштаб

В українському полоні перебувають уже 20 російських військовослужбовців, які після обміну знову здалися Силам оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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На сьогодні в українському полоні перебуває вже 20 російських солдат, які вдруге здалися в полон Силам оборони України.

Україна дотримується вимог Женевських конвенцій

Це ще одне підтвердження того, що російські військовослужбовці добре знають: Україна неухильно дотримується норм міжнародного

гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Ті, хто вже перебував в українському полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна забезпечує належні умови утримання, а до російських полонених відносяться по-людськи.

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Це також наочний результат роботи спеціальних проєктів Координаційного штабу "Хочу жить" та "Хочу найти", які системно доносять до російських військових і їхніх родин правду про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та реальні можливості зберегти життя. Завдяки цій роботі дедалі більше росіян розуміють, що український полон — це не те, чим їх лякає російська пропаганда. Саме тому, опинившись знову на фронті, багато хто з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість безглуздої загибелі.



Така ситуація демонструє і принципову різницю між підходами України та росії до власних військовослужбовців. В Україні військові, які повернулися з полону, мають законне право звільнитися з військової служби за власним бажанням. Російське ж командування після обміну не залишає своїм солдатам вибору – всі вони знову відправляють на передову.

"Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських Захисників з російської неволі. Коли російські окупанти обирають полон замість загибелі, це означає більше шансів для наших людей повернутися додому", — зазначив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов.

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