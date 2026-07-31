Бійці 28-ї ОМБр взяли в полон окупанта, який проник до Олексієво-Дружківки для зйомки пропагандистського відео. ВIДЕО
Військовослужбовці мобільної вогневої групи зенітного ракетного дивізіону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу взяли в полон російського військовослужбовця на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант самостійно інфільтрувався до Олексієво-Дружківки, щоб зняти пропагандистське відео із російським прапором, однак був своєчасно виявлений українськими військовими.
Завдяки злагодженим діям бійців російського військового взяли в полон без втрат серед українських захисників. Він поповнив обмінний фонд України.
У 28-й ОМБр зазначили, що поки російська пропаганда намагається створювати чергові фейки про "успіхи" окупаційних військ, їхні виконавці дедалі частіше опиняються у полоні українських захисників.
Відеозапис бойової роботи оприлюднили військовослужбовці бригади.
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