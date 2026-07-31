Бойцы 28-й ОМБр взяли в плен оккупанта, проникшего в Алексеево-Дружковку для съемки пропагандистского видео. ВИДЕО
Военнослужащие мобильной огневой группы зенитного ракетного дивизиона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода взяли в плен российского военнослужащего на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант самостоятельно проник в Алексеево-Дружковку, чтобы снять пропагандистское видео с российским флагом, однако был своевременно обнаружен украинскими военными.
Благодаря слаженным действиям бойцов российского военного взяли в плен без потерь среди украинских защитников. Он пополнил обменный фонд Украины.
В 28-й ОМБр отметили, что пока российская пропаганда пытается создавать очередные фейки об "успехах" оккупационных войск, их исполнители все чаще оказываются в плену у украинских защитников.
Видеозапись боевых действий обнародовали военнослужащие бригады.
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