Разоблачен заместитель председателя Хмельницкой ОВА, который получал "откаты" за подписание контрактов на ремонт дорог. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главное управление внутренней безопасности СБУ и Офис Генерального прокурора пресекли масштабную схему хищения бюджетных средств при восстановлении автомобильных дорог. По итогам комплексных мероприятий был разоблачен заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации, получавший взятки за заключение договоров на ремонт межобластных автомагистралей.

Как выяснило расследование, размер "отката", который получал чиновник, составлял 5% от общей стоимости сделки, сообщает Цензор.НЕТ.

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За эту сумму фигурант гарантировал подписание контракта с дорожно-строительной компанией и выделение бюджетных средств на выполнение работ.

К незаконной деятельности он привлек руководителя профильного госучреждения.

Сотрудники СБУ зафиксировали, как чиновник договаривался с подрядчиком о взятке в размере 1,1 миллиона гривен и поэтапной передаче части этой суммы в течение июня этого года.

Участникам "схемы", в соответствии с совершенными преступлениями, сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственную должность;

предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственную должность.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование с целью установления возможной причастности к преступлению одного из руководителей правоохранительного органа региона, а также других представителей органов местного самоуправления и привлечения всех виновных к ответственности.







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