По 15 лет тюрьмы получили еще десять предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке Украины

Согласно доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили еще десять боевиков, воевавших против Украины в рядах вооруженных группировок РФ.

Согласно материалам дел, украинские защитники взяли их в плен во время боев на Покровском, Краматорском и Северском направлениях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, семеро осужденных являются жителями временно оккупированной территории Донецкой области, которые в разное время добровольно присоединились к 1-й, 5-й, 100-й, 114-й и 132-й мотострелковым бригадам армии страны-агрессора.

Среди них — стрелки, огнеметчик и водитель, которые участвовали в "мясных" штурмах позиций ВСУ под Покровском.

Также реальные сроки лишения свободы получили двое жителей Луганской области, заключившие контракты с 7-й отдельной мотострелковой бригадой российских войск, где одного из них назначили водителем, другого — стрелком.

В рядах рашистов предатели воевали в районе Северодонецка и строили фортификационные сооружения вблизи Лисичанска.

Впоследствии их перебросили на Северское направление для атаки подразделений Сил обороны, где их взяли в плен.

Еще один осужденный – уроженец Крыма, который вступил в оккупационные формирования РФ и получил назначение на должность стрелка 72-й отдельной мотострелковой бригады.

После зачисления в ряды рашистов злоумышленник участвовал в боях вблизи Светлодарска, а впоследствии получил приказ атаковать позиции ВСУ под Константиновкой, где его взяли в плен.

По материалам Службы безопасности суд признал всех десятерых предателей виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена;

коллаборационистская деятельность.

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