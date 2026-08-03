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Новини Державна зрада
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По 15 років тюрми отримали ще десятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України

По 15 років тюрми отримали ще десятеро зрадників

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще десятеро бойовиків, які воювали проти України у лавах збройних угруповань РФ.

За матеріалами справ, українські захисники взяли їх у полон під час боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, семеро засуджених є мешканцями тимчасово окупованої території Донеччини, які у різний час добровільно приєдналися до 1-ї, 5-ї, 100-ї, 114-ї та 132-ї мотострілецьких бригад армії країни-агресора.

Серед них – стрільці, вогнеметник та водій, які брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Покровськом.

Також реальні строки ув’язнення отримали двоє мешканців Луганщини, які уклали контракти із 7-ю окремою мотострілецькою бригадою російських військ, де одного з них призначили водієм, іншого – стрільцем.

У лавах рашистів зрадники воювали в районі Сіверськодонецька та будували фортифікаційні споруди поблизу Лисичанська.

Згодом їх перекинули на Сіверський напрямок атакувати підрозділи Сил оборони, де їх взяли в полон.

Ще один засуджений – уродженець Криму, який вступив до окупаційних угруповань РФ і отримав призначення на посаду стрільця 72-ї окремої мотострілецької бригади.

Після зарахування до лав рашистів зловмисник брав участь у боях поблизу Світлодарська, а згодом отримав наказ атакувати позиції ЗСУ під Костянтинівкою, де його взяли у полон.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав усіх десятьох зрадників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • державна зрада;
  • колабораційна діяльність.

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Автор: 

СБУ (12775) Донецька область (11593) Луганська область (4912)
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