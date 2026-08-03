По 15 років тюрми отримали ще десятеро зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході України

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще десятеро бойовиків, які воювали проти України у лавах збройних угруповань РФ.

За матеріалами справ, українські захисники взяли їх у полон під час боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, семеро засуджених є мешканцями тимчасово окупованої території Донеччини, які у різний час добровільно приєдналися до 1-ї, 5-ї, 100-ї, 114-ї та 132-ї мотострілецьких бригад армії країни-агресора.

Серед них – стрільці, вогнеметник та водій, які брали участь у "м’ясних" штурмах позицій ЗСУ під Покровськом.

Також реальні строки ув’язнення отримали двоє мешканців Луганщини, які уклали контракти із 7-ю окремою мотострілецькою бригадою російських військ, де одного з них призначили водієм, іншого – стрільцем.

У лавах рашистів зрадники воювали в районі Сіверськодонецька та будували фортифікаційні споруди поблизу Лисичанська.

Згодом їх перекинули на Сіверський напрямок атакувати підрозділи Сил оборони, де їх взяли в полон.

Ще один засуджений – уродженець Криму, який вступив до окупаційних угруповань РФ і отримав призначення на посаду стрільця 72-ї окремої мотострілецької бригади.

Після зарахування до лав рашистів зловмисник брав участь у боях поблизу Світлодарська, а згодом отримав наказ атакувати позиції ЗСУ під Костянтинівкою, де його взяли у полон.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав усіх десятьох зрадників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада;

колабораційна діяльність.

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