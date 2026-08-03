Викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував "відкати" за підписання контрактів з ремонту доріг. ФОТОрепортаж

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс Генерального прокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. За результатами комплексних заходів викрито заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей.

Як з’ясувало розслідування, розмір "відкату", котрий отримував чиновник становив 5% від загальної вартості угоди, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За цю суму фігурант гарантував підписання контракту з дорожньо-будівельною компанією та виділення бюджетних коштів на виконання робіт.

До незаконної діяльності він залучив керівника профільної держустанови.

Співробітники СБУ задокументували як посадовець домовлявся з підрядником про 1,1 мільйона гривень хабаря і поетапну передачу частини цієї суми протягом червня цього року.

Учасникам "схеми", відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище;

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення можливої причетності до злочину одного з керівників правоохоронного органу регіону, а також інших представників органів місцевого самоврядування та притягнення всіх винних до відповідальності.







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