Продавал инвалидность за $28 000 и ограниченную годность за $15 000: киевлянина будут судить. ФОТОрепортаж

Оболонская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительное заключение в отношении 28-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, злоупотреблении влиянием и незаконном хранении наркотических средств.

Установлено, что обвиняемый подбирал мужчин призывного возраста, желающих выехать из Украины, и предлагал им свою помощь, сообщает Цензор.НЕТ.

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В частности, за $15 тысяч он обещал обеспечить оформление статуса "ограниченно годного к военной службе" благодаря якобы имеющимся связям в ТЦК, СП и медицинских учреждениях.

Другой вариант - изготовление фиктивных медицинских документов о заболеваниях крови, содействие в получении инвалидности и последующее снятие с воинского учета. Стоимость таких "услуг" составляла $28 тысяч.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в мае 2026 года. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.









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