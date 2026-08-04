Продавал инвалидность за $28 000 и ограниченную годность за $15 000: киевлянина будут судить. ФОТОрепортаж
Оболонская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительное заключение в отношении 28-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, злоупотреблении влиянием и незаконном хранении наркотических средств.
Установлено, что обвиняемый подбирал мужчин призывного возраста, желающих выехать из Украины, и предлагал им свою помощь, сообщает Цензор.НЕТ.
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В частности, за $15 тысяч он обещал обеспечить оформление статуса "ограниченно годного к военной службе" благодаря якобы имеющимся связям в ТЦК, СП и медицинских учреждениях.
Другой вариант - изготовление фиктивных медицинских документов о заболеваниях крови, содействие в получении инвалидности и последующее снятие с воинского учета. Стоимость таких "услуг" составляла $28 тысяч.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в мае 2026 года. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
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