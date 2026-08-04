РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13561 посетитель онлайн
Новости Фото Выезд мужчин за границу
897 11

Продавал инвалидность за $28 000 и ограниченную годность за $15 000: киевлянина будут судить. ФОТОрепортаж

Оболонская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительное заключение в отношении 28-летнего мужчины, которого обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, злоупотреблении влиянием и незаконном хранении наркотических средств.

Установлено, что обвиняемый подбирал мужчин призывного возраста, желающих выехать из Украины, и предлагал им свою помощь, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В частности, за $15 тысяч он обещал обеспечить оформление статуса "ограниченно годного к военной службе" благодаря якобы имеющимся связям в ТЦК, СП и медицинских учреждениях.

Другой вариант - изготовление фиктивных медицинских документов о заболеваниях крови, содействие в получении инвалидности и последующее снятие с воинского учета. Стоимость таких "услуг" составляла $28 тысяч.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в мае 2026 года. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Киевлянина будут судить за организацию схем уклонения от мобилизации
Киевлянина будут судить за организацию схем уклонения от мобилизации
Киевлянина будут судить за организацию схем уклонения от мобилизации
Киевлянина будут судить за организацию схем уклонения от мобилизации

Читайте также: Фиктивные браки с женщиной с инвалидностью за $7 тыс. организовали для уклонистов в Киеве, - полиция. ФОТО

Автор: 

Киев (27187) прокуратура (5147) инвалидность (236) уклонисты (1430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Він продавав інвалідність,а йому інвалідність треба зробити безкоштовно.Навіть першої групи.Тим самим давши приклад гуманізму і безкорисливості...
показать весь комментарий
04.08.2026 17:18 Ответить

Загрузка...

 
 