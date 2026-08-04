Продавав інвалідність за $28 000 і обмежену придатність за $15 000: судитимуть киянина. ФОТОрепортаж

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, якого обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, зловживанні впливом та незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Встановлено, що обвинувачений підшуковував чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати з України, та пропонував їм свою допомогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зокрема, за $15 тисяч він обіцяв забезпечити оформлення статусу обмежено придатного до військової служби через нібито наявні зв'язки у ТЦК та СП і медичних закладах.

Інший варіант - виготовлення фіктивних медичних документів про захворювання крові, сприяння в отриманні інвалідності та подальше зняття з військового обліку. Вартість таких "послуг" становила $28 тисяч.

Затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у травні 2026 року. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.









Також читайте: Фіктивні шлюби з жінкою з інвалідністю за $7 тис. організували для ухилянтів у Києві, - поліція. ФОТО