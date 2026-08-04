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Новини Фото Виїзд чоловіків за кордон
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Продавав інвалідність за $28 000 і обмежену придатність за $15 000: судитимуть киянина. ФОТОрепортаж

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, якого обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, зловживанні впливом та незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Встановлено, що обвинувачений підшуковував чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати з України, та пропонував їм свою допомогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зокрема, за $15 тисяч він обіцяв забезпечити оформлення статусу обмежено придатного до військової служби через нібито наявні зв'язки у ТЦК та СП і медичних закладах.

Інший варіант - виготовлення фіктивних медичних документів про захворювання крові, сприяння в отриманні інвалідності та подальше зняття з військового обліку. Вартість таких "послуг" становила $28 тисяч.

Затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у травні 2026 року. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Киянина судитимуть за організацію схем ухилення від мобілізації
Киянина судитимуть за організацію схем ухилення від мобілізації
Киянина судитимуть за організацію схем ухилення від мобілізації
Киянина судитимуть за організацію схем ухилення від мобілізації

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