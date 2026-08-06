Полиция раскрыла схему незаконного суррогатного материнства, приведшую к смерти двух новорожденных. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора директору частного киевского медицинского центра репродуктивных технологий было предъявлено подозрение в вербовке человека с целью эксплуатации, совершенной путем обмана и использования уязвимого положения потерпевшей, по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, руководитель частного медицинского центра привлек к программе суррогатного материнства для иностранной супружеской пары гражданку Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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К участию привлекли украинку, которая из-за отсутствия постоянной работы и тяжелого материального положения находилась в уязвимом положении. По версии следствия, от нее скрыли условия договора, в частности штрафы до 30 тысяч долларов США, запрет на выезд за пределы Украины без разрешения иностранной супружеской пары и другие ограничения, которые ставили ее в зависимое положение.

Следствие установило, что иностранная супружеская пара была допущена к программе вспомогательных репродуктивных технологий без обязательного медицинского обследования. Надлежащего обследования также не прошла суррогатная мать, а договор о суррогатном материнстве не был нотариально заверен.

Несмотря на это, женщине перенесли эмбрионы, после чего она забеременела двойней. Дети родились преждевременно и впоследствии умерли в больнице.

По версии следствия, репродуктивная функция женщины была использована в коммерческих целях для получения прибыли от иностранной супружеской пары.

Директора медцентра задержали во время следования к государственной границе Украины. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 15 миллионов гривен.

За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия, направленные на доказывание причастности других участников схемы к совершению уголовного правонарушения и сообщение им о подозрении.



















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