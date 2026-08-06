Поліція викрила схему незаконного сурогатного материнства, що призвела до смерті двох новонароджених. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора директору приватного київського медцентру репродуктивних технологій повідомили про підозру у вербуванні людини з метою експлуатації, вчиненому шляхом обману та використання уразливого стану потерпілої, за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, керівник приватного медичного центру залучив до програми сурогатного материнства для іноземного подружжя громадянку України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

До участі залучили українку, яка через відсутність постійної роботи та скрутне матеріальне становище перебувала в уразливому стані. За версією слідства, від неї приховали умови договору, зокрема штрафи до 30 тисяч доларів США, заборону виїзду за межі України без дозволу іноземного подружжя та інші обмеження, які ставили її у залежне становище.

Слідство встановило, що іноземне подружжя допустили до програми допоміжних репродуктивних технологій без обов’язкового медичного обстеження. Належного обстеження також не пройшла сурогатна матір, а договір про сурогатне материнство не був нотаріально посвідчений.

Попри це жінці перенесли ембріони, після чого вона завагітніла двійнею. Діти народилися передчасно та згодом померли в лікарні.

За версією слідства, репродуктивну функцію жінки використали з комерційною метою для отримання прибутку від іноземного подружжя.

Директора медцентру затримали під час прямування до державного кордону України. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 15 мільйонів гривень.

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії, спрямовані на доведення причетності інших учасників схеми до вчинення кримінального правопорушення та повідомлення їм про підозру.



















Також читайте: На Буковині викрили контрабанду сигарет на 4,4 млн. грн: 105 тисяч пачок сховали в газовій цистерні. ФОТОрепортаж