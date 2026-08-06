Торговал отсрочкой: на Харьковщине разоблачили схему незаконного бронирования мужчин. ФОТОрепортаж

На Харьковщине правоохранители разоблачили схему незаконного оформления бронирования военнообязанных мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию провели сотрудники внутренней безопасности пограничной службы вместе с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры Харькова, сообщает Госпогранслужба.

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Схема влияния на решения должностных лиц

В ходе расследования стражи порядка установили, как работала схема: за деньги изготовливались документы для бронирования в государственных учреждениях.

Фигурант дела был задержан при получении неправомерной выгоды.

В ходе обысков правоохранители изъяли у него 12 тысяч долларов США, мобильный телефон и другие вещи.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"). Досудебное расследование продолжается.









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