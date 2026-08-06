Торговал отсрочкой: на Харьковщине разоблачили схему незаконного бронирования мужчин. ФОТОрепортаж
На Харьковщине правоохранители разоблачили схему незаконного оформления бронирования военнообязанных мужчин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операцию провели сотрудники внутренней безопасности пограничной службы вместе с полицией и под процессуальным руководством прокуратуры Харькова, сообщает Госпогранслужба.
Схема влияния на решения должностных лиц
В ходе расследования стражи порядка установили, как работала схема: за деньги изготовливались документы для бронирования в государственных учреждениях.
Фигурант дела был задержан при получении неправомерной выгоды.
В ходе обысков правоохранители изъяли у него 12 тысяч долларов США, мобильный телефон и другие вещи.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"). Досудебное расследование продолжается.
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