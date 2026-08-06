Торгував відстрочкою: на Харківщині викрили схему незаконного бронювання чоловіків. ФОТОрепортаж

На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного оформлення бронювання військовозобов’язаних чоловіків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели співробітники внутрішньої безпеки прикордонної служби разом із поліцією та під процесуальним керівництвом прокуратури Харкова, повідомляє Держприкордонслужба.

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Схема впливу на рішення посадовців

Під час розслідування правоохоронці встановили, як працювала схема: за гроші виголовлялися документи для бронювання у державних установах.

Фігуранта справи затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього 12 тисяч доларів США, мобільний телефон та інші речі.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України ("Зловживання впливом"). Досудове розслідування триває.









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