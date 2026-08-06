$11 тыс. за "помощь" в увольнении со службы: подполковника НГУ будут судить, — прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона направила в суд обвинительное заключение в отношении подполковника одной из воинских частей Национальной гвардии Украины по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Об этом сообщается на странице прокуратуры в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, установлено, что в мае 2026 года офицер вымогал и получил от гражданского лица 11 тыс. долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал повлиять на решение должностных лиц экспертной группы по оценке повседневного функционирования, которое должно было стать основанием для увольнения военнослужащего со службы по состоянию здоровья.

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Во время встречи в Харькове обвиняемый подтвердил ранее выдвинутое требование и заверил, что после получения средств повлияет на принятие соответствующего решения.

Задержание подполковника

18 мая 2026 года на парковке возле одного из супермаркетов в Харькове после получения 11 тыс. долларов правоохранители задержали подполковника в порядке ст. 208 УПК Украины.

По ходатайству прокурора к обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 499 200 грн.

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Кроме того, правоохранители зафиксировали еще один эпизод противоправной деятельности обвиняемого. По данным следствия, в январе 2026 года во время прохождения службы в одном из территориальных управлений Национальной гвардии Украины он пообещал за 45 тыс. грн оказать влияние на командование с целью перевода военнослужащего в другое подразделение.