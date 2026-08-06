$11 тис. за "допомогу" у звільненні зі служби: судитимуть підполковника НГУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підполковника однієї з військових частин Національної гвардії України за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, встановлено, що у травні 2026 року офіцер вимагав та одержав від цивільної особи 11 тис. доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на рішення посадових осіб експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, яке мало стати підставою для звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров'я.

Також дивіться: Прикордонник намагався відкупитися від служби: за втечу запропонував командиру $3 тис., - ДБР. ФОТО

Під час зустрічі у Харкові обвинувачений підтвердив раніше висунуту вимогу та запевнив, що після одержання коштів вплине на ухвалення відповідного рішення.

Затримання підполковника

18 травня 2026 року на парковці біля одного із супермаркетів у Харкові після одержання 11 тис. доларів правоохоронці затримали підполковника в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 499 200 грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За $13 тис. обіцяв службу в тиловій частині: у Києві судитимуть колишнього члена ДФТГ, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Крім того, правоохоронці задокументували ще один епізод протиправної діяльності обвинуваченого. За даними слідства, у січні 2026 року під час проходження служби в одному з територіальних управлінь Національної гвардії України він пообіцяв за 45 тис. грн вплинути на командування щодо переведення військовослужбовця до іншого підрозділу.