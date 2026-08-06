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$11 тис. за "допомогу" у звільненні зі служби: судитимуть підполковника НГУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підполковника однієї з військових частин Національної гвардії України за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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Судитимуть підполковника НГУ за хабар

Що відомо

Так, встановлено, що у травні 2026 року офіцер вимагав та одержав від цивільної особи 11 тис. доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на рішення посадових осіб експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, яке мало стати підставою для звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров'я.

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Під час зустрічі у Харкові обвинувачений підтвердив раніше висунуту вимогу та запевнив, що після одержання коштів вплине на ухвалення відповідного рішення.

Судитимуть підполковника НГУ за хабар

Затримання підполковника

18 травня 2026 року на парковці біля одного із супермаркетів у Харкові після одержання 11 тис. доларів правоохоронці затримали підполковника в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурора до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 499 200 грн.

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Судитимуть підполковника НГУ за хабар

Крім того, правоохоронці задокументували ще один епізод протиправної діяльності обвинуваченого. За даними слідства, у січні 2026 року під час проходження служби в одному з територіальних управлінь Національної гвардії України він пообіцяв за 45 тис. грн вплинути на командування щодо переведення військовослужбовця до іншого підрозділу.

Судитимуть підполковника НГУ за хабар

Автор: 

хабар (4454) Національна гвардія НГУ (1823)
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