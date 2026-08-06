$11 тис. за "допомогу" у звільненні зі служби: судитимуть підполковника НГУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підполковника однієї з військових частин Національної гвардії України за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, встановлено, що у травні 2026 року офіцер вимагав та одержав від цивільної особи 11 тис. доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на рішення посадових осіб експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, яке мало стати підставою для звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров'я.
Під час зустрічі у Харкові обвинувачений підтвердив раніше висунуту вимогу та запевнив, що після одержання коштів вплине на ухвалення відповідного рішення.
Затримання підполковника
18 травня 2026 року на парковці біля одного із супермаркетів у Харкові після одержання 11 тис. доларів правоохоронці затримали підполковника в порядку ст. 208 КПК України.
За клопотанням прокурора до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 499 200 грн.
Крім того, правоохоронці задокументували ще один епізод протиправної діяльності обвинуваченого. За даними слідства, у січні 2026 року під час проходження служби в одному з територіальних управлінь Національної гвардії України він пообіцяв за 45 тис. грн вплинути на командування щодо переведення військовослужбовця до іншого підрозділу.
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