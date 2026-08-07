СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли еще 4 "уклонистские" схемы в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж
Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция пресекли 4 новые схемы уклонения от мобилизации и задержали семерых организаторов махинаций в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях.
За деньги дельцы помогали военнообязанным избежать призыва различными способами, в частности с помощью поддельных медицинских заключений, фиктивного трудоустройства и фальшивого обучения, сообщает Цензор.НЕТ.
Некоторые организаторы переправляли своих "клиентов" за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.
Харьковская область
Так, в Харькове Служба безопасности совместно с ГБР разоблачила должностное лицо штаба одного из батальонов Национальной гвардии, которое за 8 тысяч долларов фиктивно устраивало военнообязанных на строительное предприятие со статусом объекта критической инфраструктуры.
После "устройства на работу" клиенты надеялись беспрепятственно выехать за границу под предлогом служебных командировок.
Также в Харьковской области сотрудники СБУ задержали врача-психиатра — бывшего главу местного филиала расформированной МСЭК, который продавал уклонистам справки о "непригодности" к службе на основании вымышленных психических заболеваний.
Кроме того, злоумышленник "консультировал" клиентов по вопросам имитации психических расстройств и умственной отсталости во время прохождения медицинских осмотров.
Для осуществления махинации фигурант использовал связи в районном ТЦК, а также привлекал знакомых членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).
Кировоградская область
В Кировоградской области СБУ и Нацполиция задержали заведующего кафедрой местного университета, который за взятки зачислял уклонистов на фиктивное обучение в аспирантуру с последующим получением отсрочки от службы.
Стоимость такой "услуги" составляла 5 тыс. долларов США.
Винницкая область
В Винницкой области сотрудники Службы безопасности во взаимодействии с Национальной полицией разоблачили еще 4 организатора канала незаконной переправки уклонистов за пределы Украины в обход контрольно-пропускных пунктов.
За 12 тысяч долларов США дельцы на собственных автомобилях сопровождали военнообязанных до государственной границы, а затем показывали маршруты ее нелегального пересечения вплавь через реку.
Сотрудники СБУ задержали фигурантов "на горячем" во время получения новой суммы взятки от клиента.
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды;
- получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственную должность.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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