СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли еще 4 "уклонистские" схемы в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция пресекли 4 новые схемы уклонения от мобилизации и задержали семерых организаторов махинаций в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях.

За деньги дельцы помогали военнообязанным избежать призыва различными способами, в частности с помощью поддельных медицинских заключений, фиктивного трудоустройства и фальшивого обучения, сообщает Цензор.НЕТ.

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Некоторые организаторы переправляли своих "клиентов" за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Харьковская область

Так, в Харькове Служба безопасности совместно с ГБР разоблачила должностное лицо штаба одного из батальонов Национальной гвардии, которое за 8 тысяч долларов фиктивно устраивало военнообязанных на строительное предприятие со статусом объекта критической инфраструктуры.

После "устройства на работу" клиенты надеялись беспрепятственно выехать за границу под предлогом служебных командировок.

Также в Харьковской области сотрудники СБУ задержали врача-психиатра — бывшего главу местного филиала расформированной МСЭК, который продавал уклонистам справки о "непригодности" к службе на основании вымышленных психических заболеваний.

Кроме того, злоумышленник "консультировал" клиентов по вопросам имитации психических расстройств и умственной отсталости во время прохождения медицинских осмотров.

Для осуществления махинации фигурант использовал связи в районном ТЦК, а также привлекал знакомых членов экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).

Кировоградская область

В Кировоградской области СБУ и Нацполиция задержали заведующего кафедрой местного университета, который за взятки зачислял уклонистов на фиктивное обучение в аспирантуру с последующим получением отсрочки от службы.

Стоимость такой "услуги" составляла 5 тыс. долларов США.

Винницкая область

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности во взаимодействии с Национальной полицией разоблачили еще 4 организатора канала незаконной переправки уклонистов за пределы Украины в обход контрольно-пропускных пунктов.

За 12 тысяч долларов США дельцы на собственных автомобилях сопровождали военнообязанных до государственной границы, а затем показывали маршруты ее нелегального пересечения вплавь через реку.

Сотрудники СБУ задержали фигурантов "на горячем" во время получения новой суммы взятки от клиента.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

злоупотребление влиянием, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды;

получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственную должность.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.











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