СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще 4 "ухилянтські" схеми у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція заблокували 4 нові схеми ухилення від мобілізації та затримали сімох організаторів оборудок у Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

За гроші ділки допомагали військовозобов’язаним уникнути призову різними способами, зокрема через підроблені медвисновки, фіктивне працевлаштування та фейкове навчання, інформує Цензор.НЕТ.

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Деякі організатори переправляли своїх "клієнтів" за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Харківщина

Так, у Харкові Служба безпеки спільно з ДБР викрила посадовця штабу одного з батальйонів Національної гвардії, який за 8 тисяч доларів фіктивно влаштовував військовозобов’язаних на будівельне підприємство зі статусом об’єкта критичної інфраструктури.

Після "працевлаштування" клієнти сподівалися безперешкодно виїхати за кордон під приводом службових відряджень.

Також на Харківщині співробітники СБУ затримали лікаря-психіатра – ексголову місцевої філії розформованої МСЕК, який продавав ухилянтам довідки про "непридатність" до служби на підставі фейкових психічних захворювань.

Крім цього, зловмисник "консультував" клієнтів щодо імітування психічних розладів та розумової відсталості під час проходження медоглядів.

Для реалізації оборудки фігурант використовував зв’язки у районному ТЦК, а також залучав знайомих членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

Кіровоградщина

На Кіровоградщині СБУ та Нацполіція затримали завідувача кафедри місцевого університету, який за хабарі зараховував ухилянтів на фейкове навчання до аспірантури з подальшим отриманням відстрочки від служби.

Вартість такої "послуги" становила 5 тис. доларів США.

Вінничина

На Вінниччині співробітники Служби безпеки у взаємодії з Національною поліцією викрили ще 4-х організаторів каналу незаконного переправлення ухилянтів за межі України в обхід контрольно-пропускних пунктів.

За 12 тисяч доларів США ділки на власних авто супроводжували військовозобов’язаних до державного кордону, а потім показували маршрути його нелегального перетину вплав через річку.

Співробітники СБУ затримали фігурантів "на гарячому" під час одержання нової суми хабаря від клієнта.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди;

одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.











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