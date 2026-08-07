Ексголова СБУ Малюк не фігурує у справі про вимагання $1 млн за уникнення екстрадиції до РФ, - НАБУ

Колишній голова СБУ Василь Малюк не фігурує у справі про вимагання $1 млн за уникнення екстрадиції до РФ.

Про це йдеться у відповіді НАБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"... колишній керівник Служби безпеки України не має процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні. Факт передачі йому підозрюваним неправомірної вигоди не встановлено", - зазначили у Бюро.

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Що передувало?

30 липня 2026 року НАБУ повідомило про підозру особі, яка вимагала $1 млн за допомогу у вирішенні питання щодо екстрадиції громадянина до Росії.

"Після цього особа, яка, за її словами, мала зв’язки з вищим керівництвом СБУ, запропонувала громадянину за $1 млн уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до рф", - зазначили тоді антикорупційні органи.

31 липня видання "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал під назвою "$200 000 - особисто для Малюка".

Згідно з розслідуванням, НАБУ підозрює Андрія Осіпова у вимаганні $1 млн хабаря у громадянина РФ Олександра Кузнєцова. За ці кошти йому обіцяли врятувати від екстрадиції до Росії.

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