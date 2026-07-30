Чоловік вимагав $1 млн за уникнення екстрадиції до РФ, його затримано, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Антикорупційні органи викрали особу, яка вимагала $1 млн за допомогу у вирішенні питання щодо екстрадиції громадянина до Росії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Служба безпеки України провела обшук у помешканні громадянина, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після цього особа, яка, за її словами, мала зв’язки з вищим керівництвом СБУ, запропонувала громадянину за 1 млн дол. США уникнути кримінального переслідування та екстрадиції до рф.

Кошти мали передаватися чотирма траншами по 250 тис. дол. США", - йдеться в повідомленні.

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Згодом підозрюваний отримав частину хабаря - $50 тис - та почав вимагати решту суми.

"Потерпілому погрожували фізичним насильством, вбивством та обмеженням його законних прав у разі відмови передавати кошти для нібито підкупу посадовців СБУ.

Проте залишок суми так і не було сплачено через певні обставини", - додали в НАБУ.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

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