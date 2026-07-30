Мужчина вымогал $1 млн за избежание экстрадиции в РФ, его задержали, — НАБУ. ВИДЕО+ФОТО

Антикоррупционные органы задержали человека, который вымогал 1 млн долларов за помощь в решении вопроса об экстрадиции гражданина в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Служба безопасности Украины провела обыск в квартире гражданина, имевшего вид на временное проживание в Украине. Послеэтого лицо, которое, по ее словам, имело связи с высшим руководством СБУ, предложило гражданину за 1 млн дол. США избежать уголовного преследования и экстрадиции в РФ.

Средства должны были передаваться четырьмя траншами по 250 тыс. дол. США", — говорится в сообщении.

Читайте: Взятки в "Энергоатоме": предстанет перед судом бывшая руководительница филиала, которая вымогала у подрядчиков более 6,6 млн грн откатов, — НАБУ

Впоследствии подозреваемый получил часть взятки — 50 тыс. дол. США — и начал требовать оставшуюся сумму.

"Потерпевшему угрожали физическим насилием, убийством и ограничением его законных прав в случае отказа передавать средства для якобы подкупа должностных лиц СБУ.

Однако остаток суммы так и не был выплачен в силу определенных обстоятельств", — добавили в НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 189 УК Украины.

Читайте также: Вымогал $2,2 млн за строительство жилья в военном городке Львова: НАБУ разоблачило должностное лицо ВСУ и его сообщников. ФОТО







