Взятки в "Энергоатоме": будут судить бывшую должностную лицо филиала, которая вымогала у подрядчиков более 6,6 млн грн откатов, - НАБУ

Перед судом предстанет бывшая заместительница генерального директора филиала "Атоменергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

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Вымогательство взятки

Как отмечается, НАБУ и САП обвиняют ее в вымогательстве и получении от представителя подрядной компании неправомерной выгоды в особо крупном размере.

"По данным следствия, обвиняемая просила у представителя частного общества ежемесячные "проценты" за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и непрепятствование выполнению договорных обязательств. Сумма "вознаграждения" составляла от 10% до 15% от стоимости работ", - говорится в сообщении.

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В июне-ноябре 2025 года чиновница получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн (эквивалент 40 200 долл. США). Общий размер неправомерной выгоды, которую она требовала, составил более 6,6 млн грн.

Кроме того, в сентябре 2025 года обвиняемая просила предоставить неправомерную выгоду для себя и третьих лиц в размере около 390 тыс. грн. За это она обещала победу компании в открытых торгах, заключение с ней договора, своевременную оплату услуг и соблюдение договорных обязательств.

Подозрение

В ноябре 2025 года должностному лицу было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В марте 2026 года ей сообщили об изменении подозрения и новом подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Тогда же следствие по делу было завершено.

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