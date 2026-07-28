Хабарі в "Енергоатомі": судитимуть експосадовицю філії, яка вимагала понад 6,6 млн грн відкатів у підрядників, - НАБУ

Перед судом постане колишня заступниця генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Вимагання хабаря

Як зазначається, НАБУ і САП обвинувачують її в проханні та одержанні від представника підрядної компанії неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

"За даними слідства, обвинувачена прохала від представника приватного товариства щомісячні "відсотки" за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань. Сума "винагороди" становила від 10% до 15% від вартості робіт", - йдеться у повідомленні.

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У червні-листопаді 2025 року посадовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (еквівалент 40 200 дол. США). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.

Крім того, у вересні 2025 року обвинувачена просила надати неправомірну вигоду для себе та третіх осіб у розмірі близько 390 тис. грн. За це обіцяла перемогу компанії у відкритих торгах, укладення з нею договору, своєчасну оплату послуг та збереження договірних зобов’язань.

Підозра

У листопаді 2025 року посадовиці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

У березні 2026 року їй повідомили про зміну підозри та нову підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Тоді ж слідство у справі завершили.

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