Экс-глава СБУ Малюк не фигурирует в деле о вымогательстве $1 млн за избежание экстрадиции в РФ, - НАБУ
Бывший глава СБУ Василий Малюк не фигурирует в деле о вымогательстве 1 млн долларов за содействие в избежании экстрадиции в РФ.
Об этом говорится в ответе НАБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подробности
"... бывший руководитель Службы безопасности Украины не имеет процессуального статуса в данном уголовном производстве. Факт передачи ему подозреваемым неправомерной выгоды не установлен", — отметили в Бюро.
Что предшествовало?
30 июля 2026 года НАБУ сообщило о подозрении лицу, которое вымогало $1 млн за помощь в решении вопроса об экстрадиции гражданина в Россию.
"После этого лицо, которое, по ее словам, имело связи с высшим руководством СБУ, предложило гражданину за $1 млн избежать уголовного преследования и экстрадиции в РФ", — отметили тогда антикоррупционные органы.
31 июля издание "Следство.Инфо" опубликовало материал под названием "$200 000 — лично для Малюка".
Согласно расследованию, НАБУ подозревает Андрея Осипова в вымогательстве 1 млн долларов взятки у гражданина РФ Александра Кузнецова. За эти деньги ему обещали спасти от экстрадиции в Россию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль