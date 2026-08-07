РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12089 посетителей онлайн
Новости Фото Незаконное хранение оружия
1 921 14

На Ривненщине граната взорвалась в руках студента-медика: двое человек получили тяжелые ранения, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ривненской области в результате взрыва гранаты тяжелые ранения получили 22-летний парень и его 23-летняя девушка. Оба находятся в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его данным, молодая пара — студенты-медики, которые приехали из Киева в гости к родителям. Во время пребывания дома граната взорвалась в руках парня. Младший брат и другие члены семьи не пострадали.

По словам Небытова, трагедия произошла из-за боеприпаса, который был привезен отцом пострадавшего из района боевых действий.

"Война пришла в этот мирный дом не с ракетой врага, а с "сувениром", привезенным из зоны боевых действий", — подчеркнул он.

Начальник криминальной полиции призвал граждан не хранить дома оружие и боеприпасы, вывезенные с фронта, ведь они представляют смертельную опасность для владельцев и их семей.

В Ровенской области взрыв гранаты тяжело ранил двух студентов-медиков
В Ровенской области взрыв гранаты тяжело ранил двух студентов-медиков
В Ровенской области взрыв гранаты тяжело ранил двух студентов-медиков

Он также привел статистику, согласно которой с начала 2026 года полицейские изъяли почти 20 тысяч гранат, которые незаконно хранились у граждан.

"Призываю всех, кто до сих пор хранит дома взрывные "коллекции", сдать их в полицию. Оружие должно поражать врага — а не вас и ваших детей", — подчеркнул Небытов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомирской области задержали военного по подозрению в сбыте боеприпасов, — спецпрокуратура. ФОТО

Автор: 

взрыв (7149) граната (1093) ранение (3533) Ровенская область (1411)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Людський фактор, був, є і буде!
Мавпа з гранатою…
показать весь комментарий
07.08.2026 17:03 Ответить
+2
Сама взяла і зірвалася?
показать весь комментарий
07.08.2026 16:37 Ответить
+2
Це вже ж було - застілля - гранату на стіл - ти мене поважаєш?
показать весь комментарий
07.08.2026 16:45 Ответить

Загрузка...

 
 