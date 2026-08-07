На Рівненщині граната вибухнула в руках студента-медика: тяжко поранені двоє людей, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Рівненщині внаслідок вибуху гранати тяжкі поранення отримали 22-річний хлопець та його 23-річна дівчина. Обоє перебувають у лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

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За його даними, молода пара – студенти-медики, які приїхали з Києва в гості до батьків. Під час перебування вдома граната вибухнула в руках хлопця. Молодший брат та інші члени родини не постраждали.

За словами Нєбитова, трагедія сталася через боєприпас, який був привезений батьком потерпілого із району бойових дій.

"Війна прийшла в цей мирний будинок не з ракетою ворога – а з "сувеніром", привезеним із зони бойових дій", – наголосив він.

Начальник кримінальної поліції закликав громадян не зберігати вдома зброю та боєприпаси, вивезені з фронту, адже вони становлять смертельну небезпеку для власників і їхніх родин.







Він також навів статистику, згідно з якою з початку 2026 року поліцейські вилучили майже 20 тисяч гранат, які незаконно зберігалися у громадян.

"Закликаю всіх, хто досі тримає вдома вибухові "колекції", здати їх до поліції. Зброя повинна бити ворога – не вас і ваших дітей", – підкреслив Нєбитов.

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