15 лет тюрьмы получил вражеский агент, наводивший атаки РФ по Лиману. ФОТО

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, ещё один корректировщик российских обстрелов Донецкой области был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Им оказался бывший главный инженер местного локомотивного депо, который наводил вражеский огонь на Лиман, сообщает Цензор.НЕТ.

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Установлено, что после вербовки бывший чиновник поселился в подвале многоквартирного дома прифронтового города, чтобы обезопасить себя во время корректировки обстрелов населенного пункта.

Сотрудники СБУ задержали агента в мае этого года в Славянске.

Согласно материалам дела, бывший сотрудник "Укрзалізниці" попал в поле зрения российских спецслужб благодаря своему знакомому - "депутату ДНР" на временно оккупированной части региона.

После вербовки предатель обходил Лиман и его окрестности, чтобы зафиксировать пункты базирования Сил обороны, по которым враг готовил удары управляемыми авиабомбами и артиллерией.

Как выяснило расследование, злоумышленник отмечал потенциальные "цели" на картах Google, а затем отправлял их скриншоты через мессенджер куратору из РФ.

В ходе обысков у агента был изъят смартфон с доказательствами его разведывательных вылазок и контактов с врагом.

По материалам Службы безопасности суд признал российского корректировщика виновным в государственной измене.

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