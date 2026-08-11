15 років тюрми отримав ворожий агент, який наводив атаки РФ по Лиману. ФОТО

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник російських обстрілів Донеччини.

Ним виявився колишній головний інженер місцевого локомотивного депо, який наводив ворожий вогонь по Лиману, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що після вербування експосадовець оселився у підвалі багатоквартирного будинку прифронтового міста, щоб убезпечити себе під час коригування обстрілів громади.

Співробітники СБУ затримали агента у травні цього року у Слов’янську.

За матеріалами справи, колишній працівник Укрзалізниці потрапив до уваги російських спецслужбістів через свого знайомого – "депутата ДНР" на тимчасово окупованій частині регіону.

Після вербування зрадник обходив Лиман та його околиці, щоб зафіксувати пункти базування Сил оборони, по яких ворог готував удари керованими авіабомбами та артилерією.

Як з’ясувало розслідування, зловмисник позначав потенційні "цілі" на гугл-картах, а потім їхні скріншоти месенджером направляв куратору з РФ.

Під час обшуків у агента вилучено смартфон із доказами його розвідвилазок та контактів з ворогом.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав російського коригувальника винним у державній зраді.

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