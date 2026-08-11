Марганец, хром и масла: в Киеве обнаружили сложное загрязнение реки на Борщаговке. ФОТО

В Киеве после российской атаки зафиксировали сложное химическое и органическое загрязнение реки Борщаговка в районе улицы Николая Трублаини.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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7 августа специалисты инспекторского отдела коммунального предприятия "Плесо" отобрали пробы воды для лабораторного исследования.

Анализ показал сложное химическое и органическое загрязнение водоема. В воде обнаружили марганец, хром, минеральные и органические кислоты, технические масла, синтетические поверхностно-активные вещества и органические жиры.

Из-за этого в воде зафиксировали критически низкий уровень растворенного кислорода.

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На Борщаговке установили сорбирующие боны

Открытое русло реки Борщаговка на этом участке имеет протяженность 875 метров. Река является частью системы водоотвода поверхностных вод и имеет гидрологическую связь с другими водоемами.

В КГГА подчеркнули, что из-за этого существует риск распространения загрязняющих веществ за пределы места их попадания.

"Чтобы максимально локализовать загрязнение и не допустить его распространения дальше по течению, на реке установили два сорбирующих бона", — отметил руководитель КП "Плесо" Андрей Вагин.

По его словам, конструкции должны сдержать движение загрязняющих веществ в направлении озера Вера, далее — к водоемам Киевской области, в частности возле Святопетровской и Софиевской Борщаговки, а также в систему водоотведения.

Кроме того, специалисты внесли 40 кг сорбента "Эколан-М", который поглощает остатки загрязняющих веществ.

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Ликвидация загрязнения продолжается

В департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА подчеркнули важность недопущения распространения загрязнения из-за гидрологической связи Борщаговки с другими водными объектами.

"Работы по ликвидации последствий загрязнения продолжаются. Специалисты КП "Плесо" продолжают мониторинг состояния реки и контролируют эффективность проводимых мероприятий", — сообщили в КГГА.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева вследствие российской атаки 2 июля и последующего пожара на одном из столичных предприятий произошла утечка горюче-смазочных материалов в озера Кирилловское и Иорданское.

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