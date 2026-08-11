Марганец, хром и масла: в Киеве обнаружили сложное загрязнение реки на Борщаговке. ФОТО
В Киеве после российской атаки зафиксировали сложное химическое и органическое загрязнение реки Борщаговка в районе улицы Николая Трублаини.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
7 августа специалисты инспекторского отдела коммунального предприятия "Плесо" отобрали пробы воды для лабораторного исследования.
Анализ показал сложное химическое и органическое загрязнение водоема. В воде обнаружили марганец, хром, минеральные и органические кислоты, технические масла, синтетические поверхностно-активные вещества и органические жиры.
Из-за этого в воде зафиксировали критически низкий уровень растворенного кислорода.
На Борщаговке установили сорбирующие боны
Открытое русло реки Борщаговка на этом участке имеет протяженность 875 метров. Река является частью системы водоотвода поверхностных вод и имеет гидрологическую связь с другими водоемами.
В КГГА подчеркнули, что из-за этого существует риск распространения загрязняющих веществ за пределы места их попадания.
"Чтобы максимально локализовать загрязнение и не допустить его распространения дальше по течению, на реке установили два сорбирующих бона", — отметил руководитель КП "Плесо" Андрей Вагин.
По его словам, конструкции должны сдержать движение загрязняющих веществ в направлении озера Вера, далее — к водоемам Киевской области, в частности возле Святопетровской и Софиевской Борщаговки, а также в систему водоотведения.
Кроме того, специалисты внесли 40 кг сорбента "Эколан-М", который поглощает остатки загрязняющих веществ.
Ликвидация загрязнения продолжается
В департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА подчеркнули важность недопущения распространения загрязнения из-за гидрологической связи Борщаговки с другими водными объектами.
"Работы по ликвидации последствий загрязнения продолжаются. Специалисты КП "Плесо" продолжают мониторинг состояния реки и контролируют эффективность проводимых мероприятий", — сообщили в КГГА.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева вследствие российской атаки 2 июля и последующего пожара на одном из столичных предприятий произошла утечка горюче-смазочных материалов в озера Кирилловское и Иорданское.
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