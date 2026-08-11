Марганець, хром та оливи: у Києві виявили складне забруднення річки на Борщагівці. ФОТО

У Києві після російської атаки зафіксували складне хімічне та органічне забруднення річки Борщагівка біля вулиці Миколи Трублаїні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

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7 серпня фахівці інспекторського відділу комунального підприємства "Плесо" відібрали проби води для лабораторного дослідження.

Аналіз показав складне хімічне та органічне забруднення водойми. У воді виявили марганець, хром, мінеральні та органічні кислоти, технічні оливи, синтетичні поверхнево-активні речовини та органічні жири.

Через це у воді зафіксували критично низький рівень розчиненого кисню.

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На Борщагівці встановили сорбуючі бони

Відкрите русло річки Борщагівка на цій ділянці має протяжність 875 метрів. Річка є частиною системи водовідведення поверхневих вод та має гідрологічний зв’язок з іншими водоймами.

У КМДА наголосили, що через це існує ризик поширення забруднюючих речовин за межі місця їхнього потрапляння.

"Щоб максимально локалізувати забруднення та не допустити його поширення далі за течією, на річці встановили два сорбуючі бони", — зазначив керівник КП "Плесо" Андрій Вагін.

За його словами, конструкції мають стримати рух забруднюючих речовин у напрямку озера Віра, далі — до водойм Київської області, зокрема біля Святопетрівського та Софіївської Борщагівки, а також у систему водовідведення.

Додатково фахівці внесли 40 кг сорбенту "Еколан-М", який поглинає залишки забруднюючих речовин.

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Ліквідація забруднення триває

У департаменті захисту довкілля та адаптації зміни клімату КМДА наголосили на важливості недопущення поширення забруднення через гідрологічний зв’язок Борщагівки з іншими водними об’єктами.

"Роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають. Фахівці КП "Плесо" продовжують моніторинг стану річки та контролюють ефективність проведених заходів", — повідомили у КМДА.

Раніше повідомлялося, що в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки 2 липня та подальшої пожежі на одному зі столичних підприємств стався витік пально-мастильних матеріалів в озера Кирилівське та Йорданське.

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