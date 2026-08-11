Поліція затримала двох неповнолітніх, які нападали на жінок у Києві: хлопці били кастетом і ножем. ФОТОрепортаж

У Києві, на Подолі, неповнолітні скоїли напади на двох жінок: молодики ввечері вживали алкогольні напої, після чого вдались до вчинення злочинів.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що 16-річний та 17-річний підозрювані ввечері на Поштовій площі помітили першу потерпілу. Один з них бив жінку по голові кастетом, інший завдав кілька ударів ножем, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Після цього вони втекли. В той же ввечері 16-річний хлопець, який раніше вдарив жінку ножем, вчинив хуліганство щодо іншої потерпілої. Її він кілька разів вдарив кастетом.

Неповнолітні хулігани затримані. Дії кожного з них кваліфіковано як хуліганство із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Дії 16-річного хлопця, який під час конфлікту завдав жінці кілька ударів ножем, кваліфіковано також як умисне тяжке тілесне ушкодження.

За хуліганство підозрюваним загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, а за завдання тяжких тілесних ушкоджень - до 8 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, жінки викликали неприязнь хлопців, оскільки, на їхню думку, не мали постійного місця проживання.

















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