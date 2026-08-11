Полиция задержала двух несовершеннолетних, нападавших на двух женщин в Киеве: юноши избивали их кастетом и ножом. ФОТОрепортаж

В Киеве, в Подоле, несовершеннолетние совершили нападения на двух женщин: молодые люди вечером употребляли алкогольные напитки, после чего совершили преступление.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Установлено, что 16-летний и 17-летний подозреваемые вечером на Почтовой площади заметили первую потерпевшую. Один из них бил женщину по голове кастетом, другой нанес несколько ударов ножом, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

После этого они скрылись. В тот же вечер 16-летний юноша, ранее ударивший женщину ножом, совершил хулиганство в отношении другой потерпевшей. Ее он несколько раз ударил кастетом.

Несовершеннолетние хулиганы задержаны. Действия каждого из них квалифицированы как хулиганство с применением холодного оружия или другого предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Действия 16-летнего юноши, который во время конфликта нанес женщине несколько ударов ножом, квалифицированы также как умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

За хулиганство подозреваемым грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы, а за причинение тяжких телесных повреждений - до 8 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, женщины вызвали неприязнь парней, поскольку, по их мнению, не имели постоянного места жительства.

















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