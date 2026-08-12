20 млн грн за непригодное жилье для спасателей: будут судить бывшего заместителя начальника ГСЧС в Черновицкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника ГУ ГСЧС в Черновицкой области и супругов-застройщиков, обвиняемых в растрате и незаконном присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Детали дела

В 2023–2024 годах чиновник возглавлял конкурсную комиссию по закупке служебного жилья для сотрудников ГСЧС и обеспечил участие в торгах предприятий, подконтрольных супружеской паре застройщиков. Для создания видимости конкуренции использовались связанные компании и подставные участники. Как следствие, победителями становились предприятия, связанные между собой.

Отмечается, что по такой схеме в 2023 году государство приобрело четыре квартиры почти за 9,9 млн грн, а в 2024-м — еще три на сумму свыше 9,9 млн грн.

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Убытки — почти 20 млн грн

При этом квартиры не соответствовали условиям закупки, строительным и санитарным нормам и были непригодны для использования в качестве служебного жилья.

Несмотря на это, чиновник и руководители предприятий подписали договоры и акты приема-передачи, внеся, по версии следствия, ложные сведения о соответствии жилья установленным требованиям. На основании этих документов из бюджета полностью оплатили его стоимость.

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В итоге государство потратило почти 20 млн грн на семь квартир, которые не могли использоваться в качестве служебного жилья для спасателей.