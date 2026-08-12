20 млн грн за непридатне житло для рятувальників: судитимуть колишнього заступника начальника ДСНС у Чернівецькій області. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника начальника ГУ ДСНС у Чернівецькій області та подружжя забудовників, обвинувачених у розтраті й заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також службовому підробленні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі справи

У 2023–2024 роках посадовець очолював конкурсну комісію із закупівлі службового житла для працівників ДСНС та забезпечив участь у торгах підприємств, підконтрольних подружжю забудовників. Для створення видимості конкуренції використовували пов’язані компанії та підставних учасників. У результаті переможцями ставали підприємства, пов’язані між собою.

Зазначається, що за такою схемою у 2023 році держава придбала чотири квартири майже за 9,9 млн грн, а у 2024-му - ще три на понад 9,9 млн грн.

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Збитки - майже 20 млн грн

Водночас квартири не відповідали умовам закупівлі, будівельним і санітарним нормам та були непридатними для використання як службове житло.

Попри це, посадовець і керівники підприємств підписали договори та акти приймання-передачі, внісши, за версією слідства, неправдиві відомості про відповідність житла встановленим вимогам. На підставі цих документів із бюджету повністю оплатили його вартість.

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У підсумку держава витратила майже 20 млн грн на сім квартир, які не могли використовуватися як службове житло для рятувальників.