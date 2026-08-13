Будет судим пограничник, который организовал уклонистам выезд за $30 тысяч и распространял порно. ФОТО

В суд направлен обвинительный акт в отношении 30-летнего старшего сержанта одного из подразделений ГПСУ во Львовской области.

Об этом сообщила спецпрокуратура Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчине инкриминируют организацию незаконного перевода лица через государственную границу Украины, незаконное приобретение и хранение боеприпасов, а также распространение порнографических материалов.

Расследованием установлено, что военнослужащий предложил одному из военнообязанных за 30 тысяч долларов организовать незаконный выезд из Украины в Польшу через один из пунктов пропуска во Львовской области, несмотря на установленные законодательством ограничения.

В марте 2026 года во время получения оговоренной суммы неправомерной выгоды за свои "услуги" пограничника задержали правоохранители и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Кроме того, при обыске его автомобиля был обнаружен боеприпас. Согласно заключению эксперта, изъятый предмет представляет собой осколочную ручную гранату, которую мужчина хранил без предусмотренного законом разрешения.

Также установлено, что обвиняемый не раз отправлял знакомым фото- и видеоматериалы порнографического характера. Задокументировано не менее пяти таких эпизодов.

Действия военнослужащего квалифицированы по:

незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

хранение и приобретение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения;

распространение порнографических материалов.

В настоящее время военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 900 тысяч гривен.

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