Судитимуть прикордонника, який організував ухилянтам виїзд за $30 тисяч і розповсюджував порно. ФОТО

Скерували до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного головного сержанта одного з підрозділів ДПСУ на Львівщині.

Про це повідомила спецпрокуратура Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Чоловікові інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, незаконне придбання та зберігання боєприпасів, а також розповсюдження порнографічних матеріалів.

Розслідуванням встановлено, що військовослужбовець запропонував одному з військовозобов’язаних за $30 тисяч організувати незаконний виїзд з України до Польщі через один із пунктів пропуску на Львівщині, попри встановлені законодавством обмеження.

У березні 2026 року під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди за свої "послуги" прикордонника затримали правоохоронці та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Крім того, під час обшуку його автомобіля виявлено боєприпас. Згідно з висновком експерта, вилучений предмет є осколковою ручною гранатою, яку чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу.

Також встановлено, що обвинувачений не раз надсилав знайомим фото- та відеоматеріали порнографічного характеру. Задокументовано щонайменше п’ять таких епізодів.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за:

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

зберігання та придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу;

розповсюдження порнографічних предметів.

Наразі військовий відсторонений від виконання службових обов’язків.

Суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 900 тисяч гривень.

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