Судитимуть прикордонника, який організував ухилянтам виїзд за $30 тисяч і розповсюджував порно. ФОТО
Скерували до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного головного сержанта одного з підрозділів ДПСУ на Львівщині.
Про це повідомила спецпрокуратура Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Чоловікові інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, незаконне придбання та зберігання боєприпасів, а також розповсюдження порнографічних матеріалів.
Розслідуванням встановлено, що військовослужбовець запропонував одному з військовозобов’язаних за $30 тисяч організувати незаконний виїзд з України до Польщі через один із пунктів пропуску на Львівщині, попри встановлені законодавством обмеження.
У березні 2026 року під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди за свої "послуги" прикордонника затримали правоохоронці та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.
Крім того, під час обшуку його автомобіля виявлено боєприпас. Згідно з висновком експерта, вилучений предмет є осколковою ручною гранатою, яку чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу.
Також встановлено, що обвинувачений не раз надсилав знайомим фото- та відеоматеріали порнографічного характеру. Задокументовано щонайменше п’ять таких епізодів.
Дії військовослужбовця кваліфіковано за:
- незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
- зберігання та придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу;
- розповсюдження порнографічних предметів.
Наразі військовий відсторонений від виконання службових обов’язків.
Суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 900 тисяч гривень.
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