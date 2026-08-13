У Польщі за два роки більш ніж утричі зросла кількість депортацій іноземців: найбільше - українців

У Польщі за два роки більш ніж утричі зросла кількість іноземців, яких примусово повертають із країни. Найчисельнішу групу серед депортованих становлять громадяни України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Interia, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мачєй Дущик.

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За пів року з Польщі депортували близько 6 тисяч іноземців

За даними польської влади, у 2023 році з країни депортували близько 3 тисяч іноземців. У 2025 році цей показник зріс більш ніж на 330% – приблизно до 10 тисяч осіб.

Тенденція зберігається і у 2026 році. За перші шість місяців із Польщі депортували близько 6 тисяч іноземців – майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дущик пояснив таке зростання не лише кількістю порушників, а й посиленням міграційного контролю, активнішою роботою польських служб та укладанням угод із державами, готовими приймати депортованих громадян.

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Найбільше серед депортованих – українців

За словами заступника міністра, громадяни України становлять найчисельнішу групу серед іноземців, яких депортують із Польщі. Водночас він наголосив, що це пов'язано насамперед із кількістю українців, які перебувають у країні.

Загалом у Польщі нині перебуває близько 2 млн громадян України.

Після українців процедури примусового повернення найчастіше застосовують до громадян Грузії, Білорусі, Молдови та Колумбії.

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Спеціальний статус не захищає від депортації за правопорушення

Дущик наголосив, що спеціальний статус українців, які прибули до Польщі через повномасштабну російську агресію, не звільняє їх від відповідальності у разі скоєння злочинів.

За його словами, депортація є одним зі стандартних інструментів міграційної політики Польщі. Країна примусово повертає іноземців, подальше перебування яких вважає небажаним, зокрема через скоєні правопорушення або нелегальне перебування.

Раніше опитування IBRiS показало, що 67,2% респондентів у Польщі підтримують пропозицію депортувати українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. Водночас Дущик заявляв, що близько 95% українських чоловіків у Польщі працюють легально.

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