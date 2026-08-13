В Польше за два года более чем втрое выросло количество депортаций иностранцев: больше всего - украинцев, - заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Дущик

В Польше за два года более чем в три раза выросло число иностранцев, которых принудительно высылают из страны. Самую многочисленную группу среди депортированных составляют граждане Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interia, об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик.

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За полгода из Польши депортировали около 6 тысяч иностранцев

По данным польских властей, в 2023 году из страны депортировали около 3 тысяч иностранцев. В 2025 году этот показатель вырос более чем на 330% — примерно до 10 тысяч человек.

Эта тенденция сохраняется и в 2026 году. За первые шесть месяцев из Польши депортировали около 6 тысяч иностранцев — почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Дущик объяснил такой рост не только количеством нарушителей, но и усилением миграционного контроля, более активной работой польских служб и заключением соглашений с государствами, готовыми принимать депортированных граждан.

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Большинство среди депортированных – украинцы

По словам заместителя министра, граждане Украины составляют самую многочисленную группу среди иностранцев, которых депортируют из Польши. В то же время он подчеркнул, что это связано прежде всего с количеством украинцев, находящихся в стране.

Всего в Польше сейчас находится около 2 млн граждан Украины.

После украинцев процедуры принудительного возвращения чаще всего применяют к гражданам Грузии, Беларуси, Молдовы и Колумбии.

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Специальный статус не защищает от депортации за правонарушения

Дущик подчеркнул, что особый статус украинцев, прибывших в Польшу из-за полномасштабной российской агрессии, не освобождает их от ответственности в случае совершения преступлений.

По его словам, депортация является одним из стандартных инструментов миграционной политики Польши. Страна принудительно возвращает иностранцев, дальнейшее пребывание которых считает нежелательным, в частности из-за совершенных правонарушений или нелегального пребывания.

Ранее опрос IBRiS показал, что 67,2% респондентов в Польше поддерживают предложение депортировать украинских мужчин призывного возраста, не имеющих легальной работы. В то же время Дущик заявлял, что около 95% украинских мужчин в Польше работают легально.

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