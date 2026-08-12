Две трети поляков поддерживают депортацию безработных украинских мужчин призывного возраста

Большинство поляков поддерживают предложение оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) депортировать из страны украинских мужчин призывного возраста, не имеющих легальной работы. За такую инициативу высказались 67,2 % опрошенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS.

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Против депортации безработных украинских мужчин призывного возраста выступили 23,4% респондентов.

Уровень поддержки такой инициативы существенно различается в зависимости от возраста. Среди поляков в возрасте от 18 до 29 лет ее поддерживают 43%, тогда как среди респондентов в возрасте около 50 лет - 80%.

Опрос также показал, что среди верующих поляков поддержка предложения партии "Право и справедливость" выше, чем среди неверующих.

Исследование было проведено 7–8 августа 2026 года - сразу после обнародования инициативы "Право и справедливость". В опросе приняли участие более тысячи респондентов.

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Что предлагает "Право и справедливость"

Партия "Право и справедливость" ранее представила новую концепцию миграционной политики. Один из ее ключевых пунктов предусматривает депортацию украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они не имеют легального трудоустройства в Польше.

Предложение вызвало дискуссию среди польских политиков. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая назвала инициативу "Право и справедливость" популизмом.

По ее словам, 95% украинских мужчин, находящихся в Польше, работают легально.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, депутат партии "Право и справедливость" Анджей Шливка накануне заявил, что даже если безработные составляют лишь 5% украинцев в Польше, из них можно было бы сформировать "как минимум бригаду, а то и дивизию" для участия в войне. Он призвал установить срок для добровольного возвращения таких мужчин в Украину, по истечении которого, по его предложению, польские службы должны были бы их депортировать.

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