Две трети поляков поддерживают депортацию безработных украинских мужчин призывного возраста
Большинство поляков поддерживают предложение оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) депортировать из страны украинских мужчин призывного возраста, не имеющих легальной работы. За такую инициативу высказались 67,2 % опрошенных.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS.
Против депортации безработных украинских мужчин призывного возраста выступили 23,4% респондентов.
Уровень поддержки такой инициативы существенно различается в зависимости от возраста. Среди поляков в возрасте от 18 до 29 лет ее поддерживают 43%, тогда как среди респондентов в возрасте около 50 лет - 80%.
Опрос также показал, что среди верующих поляков поддержка предложения партии "Право и справедливость" выше, чем среди неверующих.
Исследование было проведено 7–8 августа 2026 года - сразу после обнародования инициативы "Право и справедливость". В опросе приняли участие более тысячи респондентов.
Что предлагает "Право и справедливость"
Партия "Право и справедливость" ранее представила новую концепцию миграционной политики. Один из ее ключевых пунктов предусматривает депортацию украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они не имеют легального трудоустройства в Польше.
Предложение вызвало дискуссию среди польских политиков. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая назвала инициативу "Право и справедливость" популизмом.
По ее словам, 95% украинских мужчин, находящихся в Польше, работают легально.
- Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, депутат партии "Право и справедливость" Анджей Шливка накануне заявил, что даже если безработные составляют лишь 5% украинцев в Польше, из них можно было бы сформировать "как минимум бригаду, а то и дивизию" для участия в войне. Он призвал установить срок для добровольного возвращения таких мужчин в Украину, по истечении которого, по его предложению, польские службы должны были бы их депортировать.
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Слимаки ваш вихід. Голос!
Ок, до тебе в квартиру пробив стінку в ванній та вдерся озброєний п'яний сусід.
Замість битися, все кинув, пішов ночувати по притулкам.
Бо "ненароджений для війни", бо не для того "мама бубочку ростила".
От як?
Хай за твою квартиру інші б'ются, а я краще тут посиджу. Як відіб'ють та завалять того сусіда - повернуся.
Так виходить?