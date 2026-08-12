Дві третини поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків призовного віку

Більшість поляків підтримують пропозицію опозиційної партії "Право і справедливість" (ПіС) депортувати з країни українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи. За таку ініціативу висловилися 67,2% опитаних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita, про це свідчать результати опитування IBRiS.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проти депортації безробітних українських чоловіків призовного віку виступили 23,4% респондентів.

Рівень підтримки такої ініціативи суттєво відрізняється залежно від віку. Серед поляків віком від 18 до 29 років її підтримують 43%, тоді як серед респондентів віком близько 50 років – 80%.

Опитування також показало, що серед віруючих поляків підтримка пропозиції "Права і справедливості" вища, ніж серед невіруючих.

Дослідження провели 7–8 серпня 2026 року – одразу після оприлюднення ініціативи ПіС. В опитуванні взяли участь понад тисяча респондентів.

Також читайте: Польща депортувала українця, який кинув рюкзак на колії метро та зірвав рух потягів, - ЗМІ

Що пропонує "Право і справедливість"

Партія "Право і справедливість" раніше представила нову концепцію міграційної політики. Один із її ключових пунктів передбачає депортацію українських чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають легального працевлаштування у Польщі.

Пропозиція викликала дискусію серед польських політиків. Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька назвала ініціативу ПіС популізмом.

За її словами, 95% українських чоловіків, які перебувають у Польщі, працюють легально.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, депутат партії "Право і справедливість" Анджей Шлівка напередодні заявив, що навіть якщо безробітні становлять лише 5% українців у Польщі, з них можна було б сформувати "щонайменше бригаду, а то й дивізію" для участі у війні. Він закликав встановити термін для добровільного повернення таких чоловіків в Україну, після якого, за його пропозицією, польські служби мали б їх депортувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща пропонує позбавити українських чоловіків призовного віку тимчасового захисту в ЄС