РФ нанесла авиаудары по Краматорской громаде: один человек погиб, ещё 15 ранены. ФОТО

Вечером 13 августа российские захватчики нанесли авиаудары по Краматорску и поселку Беленкое в Донецкой области. По предварительным данным, один человек погиб, 15 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

По словам чиновника, в промежутке между 20:30 и 20:56 россияне 8 раз атаковали Краматорск и Беленкое. Предположительно, враг применил авиабомбы.

"По меньшей мере один человек погиб и 15 получили ранения вследствие вечерних ударов по Краматорской громаде. В Краматорске попадания зафиксированы в жилой застройке — поврежден многоквартирный дом, информацию о других разрушениях уточняем", — сообщил Филашкин.

На местах работают все ответственные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о масштабах разрушений в настоящее время уточняется.

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