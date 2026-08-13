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РФ вдарила авіабомбами по Краматорській громаді: одна людина загинула, ще 15 поранені. ФОТО

Ввечері 13 серпня російські загарбники атакували авіабомбами Краматорськ і селище Біленьке Донецької області. Попередньо відомо, що одна людина загинула, 15 - зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки 

За словами посадовця, у проміжку між 20:30 та 20:56 росіяни 8 разів атакували Краматорськ і  Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби.

обстріл Краматорська

"Щонайменше одна людина загинула і 15 поранені внаслідок вечірніх ударів по Краматорській громаді. У Краматорську влучання зафіксовані у житловій забудові — пошкоджено багатоквартирний будинок, інформацію щодо інших руйнувань уточнюємо", - поінформував Філашкін.

На місцях працюють усі відповідальні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу. Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється.

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Краматорськ (950) обстріл (36155) Донецька область (11653) бойові дії (6315) Краматорський район (1422)
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