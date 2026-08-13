РФ вдарила авіабомбами по Краматорській громаді: одна людина загинула, ще 15 поранені. ФОТО
Ввечері 13 серпня російські загарбники атакували авіабомбами Краматорськ і селище Біленьке Донецької області. Попередньо відомо, що одна людина загинула, 15 - зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
За словами посадовця, у проміжку між 20:30 та 20:56 росіяни 8 разів атакували Краматорськ і Біленьке. Попередньо, ворог застосував авіабомби.
"Щонайменше одна людина загинула і 15 поранені внаслідок вечірніх ударів по Краматорській громаді. У Краматорську влучання зафіксовані у житловій забудові — пошкоджено багатоквартирний будинок, інформацію щодо інших руйнувань уточнюємо", - поінформував Філашкін.
На місцях працюють усі відповідальні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу. Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється.
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