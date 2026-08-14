До $32 000 за выход из воинской части и маршрут в Словакию: на Закарпатье раскрыта очередная противоправная схема. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Национальная полиция Украины раскрыла очередную противоправную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста и действующих военнослужащих через государственную границу в Словакию. Стоимость "услуг" злоумышленников достигала 32 000 долларов США.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, организатором преступного бизнеса оказалась 55-летняя жительница Закарпатья. К деятельности она привлекла сообщников из Закарпатской и Ивано-Франковской областей в возрасте от 38 до 61 года с четким распределением ролей.

Злоумышленники предлагали взятки должностным лицам воинских частей, чтобы те организовывали незаконный уход мобилизованных с мест службы. Участники группы подбирали временное жилье для "клиентов", отвечали за их доставку в приграничную зону. Отдельные фигуранты координировали непосредственный процесс пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска.

Правоохранители провели обыски по местам проживания и в автотранспорте участников группировки на территории двух областей. Изъято более 1 миллиона гривен в различной валюте, банковские карты, медицинская документация, мобильные телефоны, черновые записи и автомобиль.

Участникам группировки сообщено о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Расследование продолжается с целью привлечения к ответственности всех причастных лиц, в частности должностных лиц воинских частей.







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