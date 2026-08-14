До $32 000 за вихід із в/ч і маршрут до Словаччини: на Закарпатті викрито чергову протиправну схему. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національна поліція України викрила чергову протиправну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку та діючих військовослужбовців через державний кордон до Словаччини. Вартість "послуг" зловмисників сягала 32 000 доларів США.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, організаторкою злочинного бізнесу виявилася 55-річна жителька Закарпаття. До діяльності вона залучила спільників із Закарпатської та Івано-Франківської областей віком від 38 до 61 року із чітким розподілом ролей.

Зловмисники пропонували хабарі службовим особам військових частин, аби ті організовували незаконне вибуття мобілізованих із місць служби. Учасники групи підшукували тимчасове житло для "клієнтів", відповідали за їхнє доставлення до прикордонної зони. Окремі фігуранти координували безпосередній процес переходу державного кордону поза встановленими пунктами пропуску.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в автотранспорті учасників угруповання на території двох областей. Вилучено понад 1 мільйон гривень у різній валюті, банківські картки, медичну документацію, мобільні телефони, чорнові записи та автомобіль.

Учасникам угруповання повідомлено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, зокрема посадовців військових частин.







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