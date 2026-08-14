Два месяца насиловал женщину на Донетчине: российского оккупанта приговорили к 12 годам тюрьмы. ФОТО

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы российского военнослужащего, который в течение двух месяцев систематически насиловал 57-летнюю гражданскую женщину в одном из захваченных сел Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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Из колонии - на фронт

По данным следствия, 50-летний житель Свердловской области РФ до участия в полномасштабной войне против Украины в общей сложности провел 32 года в местах лишения свободы за грабежи и разбои.

Находясь в колонии, он подписал контракт с российской армией и стал стрелком 114-й отдельной мотострелковой бригады.

В сентябре 2025 года в составе небольшой пехотной группы оккупант проник в одно из сел Покровского района. Вместе с двумя другими российскими захватчиками, которые также ранее были осуждены, он занял подвал частного дома. В этом же помещении от обстрелов укрывались двое местных жителей.

Издевательства над женщиной

Во время одной из российских атак погиб гражданский мужчина. 57-летняя женщина осталась в подвале с тремя вооруженными оккупантами.

"В начале октября один из них начал совершать в отношении неё сексуальное насилие. Суд установил, что оно стало систематическим и продолжалось около двух месяцев. За отказ военный угрожал потерпевшей убийством", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Плен и приговор

Издевательства прекратились в декабре, когда в ходе боевых действий украинские военные взяли россиянина в плен. Потерпевшая была освобождена.

На суде оккупант отрицал свою вину. В то же время прокуроры представили доказательства, которые суд признал достаточными для доказательства его вины в жестоком обращении с гражданским населением.

Российскому захватчику назначено максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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