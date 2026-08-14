Два місяці ґвалтував жінку на Донеччині: російського окупанта засудили до 12 років тюрми. ФОТО

Суд відправив за ґрати на 12 років російського військового, який впродовж двох місяців систематично ґвалтував 57-річну цивільну жінку в одному із захоплених сіл Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

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З колонії — на фронт

За даними слідства, 50-річний житель Свердловської області РФ до участі у повномасштабній війні проти України загалом провів 32 роки у місцях позбавлення волі за грабежі та розбої.

Перебуваючи у колонії він підписав контракт з російською армією та став стрільцем 114-ї окремої мотострілецької бригади.

У вересні 2025 року у складі малої піхотної групи окупант проник до одного із сіл Покровського району. Разом із двома іншими російськими загарбниками, які також раніше були засуджені, він зайняв підвал приватного будинку. У цьому ж приміщенні від обстрілів переховувалися двоє місцевих жителів.

Знущання над жінкою

Під час однієї з російських атак цивільний чоловік загинув. 57-річна жінка залишилася у підвалі із трьома озброєними окупантами.

"На початку жовтня один із них почав вчиняти щодо неї сексуальне насильство. Суд установив, що воно стало систематичним і тривало близько двох місяців. За відмову військовий погрожував потерпілій убивством", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Полон і вирок

Знущання припинилися у грудні, коли під час бойових дій українські військові взяли росіянина в полон. Потерпілу було звільнено.

На суді окупант заперечував свою провину. Водночас прокурори надали докази, які суд визнав достатніми для доведення його вини у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Російському загарбнику призначено максимальне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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