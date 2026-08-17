Россия убила FPV-дроном сотрудника "Укрэнерго" на Сумщине. ФОТО

В результате атаки российского беспилотника в минувшие выходные погиб старший диспетчер Сумской группы оперативного управления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Николай Миронов.

Об этом сообщили в компании в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

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"Наш коллега просто приехал в магазин, где обычный гражданский автомобиль подвергся атаке российского FPV-дрона. К сожалению, Николай получил очень тяжелые ранения и погиб. Его жена сейчас в больнице", — сообщили в "Укрэнерго".

"Более 25 лет Николай Миронов посвятил работе в энергетике. В последние тяжелые годы он не оставил свою профессию, несмотря на непрекращающиеся обстрелы энергообъектов в прифронтовом регионе. Коллеги вспоминают Николая Владимировича как порядочного, доброго и принципиального человека, высокопрофессионального специалиста", – отметили в компании.

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