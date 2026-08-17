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Росія вбила FPV-дроном співробітника "Укренерго" на Сумщині. ФОТО

Внаслідок атаки російського беспілотника на вихідних загинув старший диспетчер Сумської групи оперативного управління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Микола Миронов.

Про це повідомили у компанії у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наш колега просто приїхав до магазину, де звичайний цивільний автомобіль було атаковано російським FPV-дроном. На жаль, пан Микола отримав дуже важкі поранення і загинув. Його дружина зараз у лікарні", – проінформували в "Укренерго".

"Понад 25 років Микола Миронов віддав роботі в енергетиці. В останні тяжкі роки не полишив своєї професії, попри безперервні обстріли енергооб’єктів у прифронтовому регіоні. Колеги згадують Миколу Володимировича як порядну, добру й принципову людину, високопрофесійного фахівця", – зазначили в компанії.

загинув чоловік

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Автор: 

армія рф (22114) обстріл (36210) Сумська область (4910) Укренерго (1397)
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